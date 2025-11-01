Sabato 1° novembre, in prima serata su Canale 5, imperdibile appuntamento con il talent show firmato Fascino di Maria De Filippi, “ Tu Sì Que Vales “. Lo spettacolo prosegue con la sesta puntata che presenta nuovi straordinari artisti provenienti da ogni parte del mondo, che portano sul palco numeri che incantano, divertono ed emozionano. A valutarli l’immancabile giuria composta da Paolo Bonolis, Maria De Filippi, Luciana Littizzetto, Rudy Zerbi e Sabrina Ferilli, pronti anche questa settimana a mettersi in gioco e sfidarsi in un’imperdibile gara di performance. Sul palco con loro per sfidarsi in simpatia e allegria nella Lip Sync Battle che ormai è diventato uno show nello show: Lorella Cuccarini, Alessandra Celentano, Raz Degan, Diletta Leotta e Pierpaolo Spollon. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - TU SI QUE VALES, SESTA PUNTATA: PARATA DI VIP E NUOVI ARTISTI DA TUTTO IL MONDO