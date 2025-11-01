Tu si que vales 2025 streaming e diretta tv | dove vedere lo show

Tu si que vales 2025 streaming e diretta tv: dove vedere su Canale 5, 1 novembre. Tu si que vales 2025 va in onda con la nuova edizione su Canale 5 a partire da sabato 27 settembre 2025 alle ore 21.25. Il popolare show del sabato sera, giunto alla dodicesima edizione, vede una grande novità in giuria: arriva Paolo Bonolis, che prende il posto di Gerry Scotti, a fianco dei confermatissimi Maria De Filippi, Gerry Scotti e Rudy Zerbi, mentre Sabrina Ferilli è alla guida della giuria popolare. Alla conduzione il trio composto da Giulia Stabile, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. Vediamo insieme dove vedere in diretta tv e in streaming Tu si que vales 2025 in onda stasera, 1 novembre. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Tu si que vales 2025 streaming e diretta tv: dove vedere lo show

News recenti che potrebbero piacerti

Tu sì que vales 2025, puntata 25 ottobre/ Diretta, concorrenti e giudici: Bonolis bacchetta il pubblico - Tu sì que vales 2025 torna in onda oggi 25 ottobre con la quinta puntata: le anticipazioni di ciò che accadrà durante la serata. ilsussidiario.net scrive

Tu si que vales ospiti : Lorella Cuccarini, Raz Degan, Diletta Leotta, Pierpaolo Spollon - Domani in prima serata su Canale5 imperdibile l’appuntamento con il talent show più amato del sabato sera “Tu si que vales”. Da notizieweblive.it

Tu si que vales, le pagelle: Kay piccolo mago in finale (10), Camassa - Ferilli vincono con Britney (8.5), Bonolis cuore e risate (10), Fabia autrice erotica (8+) - La quinta puntata di Tu si que vales è stata un concentrato di emozioni, adrenalina e divertimento. Come scrive leggo.it