Tu si que vales 2025 streaming e diretta tv | dove vedere lo show

Tu si que vales 2025 streaming e diretta tv: dove vedere su Canale 5, 1 novembre. Tu si que vales 2025 va in onda con la nuova edizione su Canale 5 a partire da sabato 27 settembre 2025 alle ore 21.25. Il popolare show del sabato sera, giunto alla dodicesima edizione, vede una grande novità in giuria: arriva Paolo Bonolis, che prende il posto di Gerry  Scotti, a fianco dei confermatissimi Maria De Filippi, Gerry Scotti e Rudy Zerbi, mentre Sabrina Ferilli è alla guida della giuria popolare. Alla conduzione il trio composto da Giulia Stabile, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. Vediamo insieme dove vedere in diretta tv e in streaming Tu si que vales 2025 in onda stasera, 1 novembre. 🔗 Leggi su Tpi.it

