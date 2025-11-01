Tu si que vales 2025 | le anticipazioni della sesta puntata del 1 novembre

Tpi.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tu si que vales 2025: le anticipazioni, i concorrenti e gli ospiti della sesta puntata del 1 novembre, giudici, giuria, conduttori. Questa sera, sabato 1 novembre 2025, alle ore 21.25 su Canale 5 va in onda la sesta puntata di Tu si que vales 2025, il programma di successo condotto anche quest’anno da Giulia Stabile, Martín Castrogiovanni e Alessio Sakara, con in giuria Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Luciana Littizzetto e la new entry Paolo Bonolis, che prende il posto di Gerry Scotti, oltre alla presidentessa Sabrina Ferilli. Si tratta della dodicesima edizione del programma che vede protagonisti persone di qualsiasi età e con i talenti più vari, pronti a mettersi in gioco e a stupire il pubblico da casa e in studio. 🔗 Leggi su Tpi.it

tu si que vales 2025 le anticipazioni della sesta puntata del 1 novembre

© Tpi.it - Tu si que vales 2025: le anticipazioni della sesta puntata del 1 novembre

News recenti che potrebbero piacerti

tu que vales 2025Tu si que vales sesta puntata domani 1 novembre su Canale 5 - Il sabato sera di Canale 5 si prepara a regalare un nuovo appuntamento imperdibile con "Tu si que vales", il talent show che da anni conquista il pubblico ... Scrive lifestyleblog.it

tu que vales 2025Tu sì que vales 2025, puntata 25 ottobre/ Diretta, concorrenti e giudici: Bonolis bacchetta il pubblico - Tu sì que vales 2025 torna in onda oggi 25 ottobre con la quinta puntata: le anticipazioni di ciò che accadrà durante la serata. Segnala ilsussidiario.net

tu que vales 2025Tu si que vales ospiti : Lorella Cuccarini, Raz Degan, Diletta Leotta, Pierpaolo Spollon - Domani in prima serata su Canale5 imperdibile l’appuntamento con il talent show più amato del sabato sera “Tu si que vales”. Lo riporta notizieweblive.it

Cerca Video su questo argomento: Tu Que Vales 2025