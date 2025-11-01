Tu si que vales 2025 | le anticipazioni della sesta puntata del 1 novembre
Tu si que vales 2025: le anticipazioni, i concorrenti e gli ospiti della sesta puntata del 1 novembre, giudici, giuria, conduttori. Questa sera, sabato 1 novembre 2025, alle ore 21.25 su Canale 5 va in onda la sesta puntata di Tu si que vales 2025, il programma di successo condotto anche quest’anno da Giulia Stabile, Martín Castrogiovanni e Alessio Sakara, con in giuria Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Luciana Littizzetto e la new entry Paolo Bonolis, che prende il posto di Gerry Scotti, oltre alla presidentessa Sabrina Ferilli. Si tratta della dodicesima edizione del programma che vede protagonisti persone di qualsiasi età e con i talenti più vari, pronti a mettersi in gioco e a stupire il pubblico da casa e in studio. 🔗 Leggi su Tpi.it
News recenti che potrebbero piacerti
VAI DI SPOILER: anche per questa quinta puntata il nostro @Alessiosakaraofficial è pronto, insieme a mikado, a regalarci meravigliose anticipazioni di quello che accadrà stasera! Pronti? Ecco a voi un assaggio! $ADV $Mikado $TuSiQueVales - X Vai su X
Nuova puntata con Tu sì que vales stasera, alle ore 21.45, subito dopo La Ruota della Fortuna: ecco gli ospiti #Tusìquevales #AnticipazioniTV #ildifforme - facebook.com Vai su Facebook
Tu si que vales sesta puntata domani 1 novembre su Canale 5 - Il sabato sera di Canale 5 si prepara a regalare un nuovo appuntamento imperdibile con "Tu si que vales", il talent show che da anni conquista il pubblico ... Scrive lifestyleblog.it
Tu sì que vales 2025, puntata 25 ottobre/ Diretta, concorrenti e giudici: Bonolis bacchetta il pubblico - Tu sì que vales 2025 torna in onda oggi 25 ottobre con la quinta puntata: le anticipazioni di ciò che accadrà durante la serata. Segnala ilsussidiario.net
Tu si que vales ospiti : Lorella Cuccarini, Raz Degan, Diletta Leotta, Pierpaolo Spollon - Domani in prima serata su Canale5 imperdibile l’appuntamento con il talent show più amato del sabato sera “Tu si que vales”. Lo riporta notizieweblive.it