Trump sta trasformando la sicurezza nazionale in un’arma contro il dissenso politico
Donald Trump e la sua fazione politica si sono mossi in fretta per sfruttare l’uccisione di Charlie Kirk come pretesto per mettere a tacere le critiche rivolte alla sua amministrazione e, più in generale, alla destra americana. Quelle critiche sono state presentate come istigazione alla violenza e come un appoggio diretto al terrorismo di sinistra, fenomeno che, secondo la loro narrazione, sarebbe in crescita e perfino più diffuso della violenza politica di destra. La campagna di rappresaglia contro gli oppositori politici si è però momentaneamente inceppata, quando le minacce del capo della FCC, Brendan Carr, contro il programma di Jimmy Kimmel, sono apparse troppo plateali, quasi mafiose. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
News recenti che potrebbero piacerti
#8 L'hAI Sentito? è una rubrica settimanale sulle novità Tech. Scopri come l'#IntelligenzaArtificiale sta evolvendo oltre l'#AGI. Si sta trasformando in una nuova #divinita? video completo --> https://is.gd/gwmzhp - 3 minuti #trump #stargate #deepseek #qwen #ci - X Vai su X
Il mestiere dell’analista delle notizie di politica estera significa anche osservare quanto c’è di vero nel marketing e nelle relazioni pubbliche dei potenti della terra. L’incontro tra Donald Trump e Xi Jinping a Busan è un esempio perfetto di quanto sia utile guard - facebook.com Vai su Facebook
Charles Kupchan: "Il mondo sta tenendo sotto controllo Trump" - Intervista al professore della Georgetown University: "La sua politica estera crea squilibri, ma tra Cina, Ucraina e Israele in fondo non si discosta ... Riporta huffingtonpost.it
Il 18 Brumaio di Trump. Il Presidente vuol sedurre i militari. O far come Bonaparte - Il discorso che Trump ha pronunciato martedì in Giappone, durante la sua visita alla portaerei USS George Washington, può essere considerato un ... Da huffingtonpost.it
Trump vuole comandare in America Latina - Il presidente statunitense Donald Trump mostra di voler usare usa ogni mezzo per condizionare la politica della regione. Scrive internazionale.it