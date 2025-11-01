Trump sta trasformando la sicurezza nazionale in un’arma contro il dissenso politico

Donald Trump e la sua fazione politica si sono mossi in fretta per sfruttare l’uccisione di Charlie Kirk come pretesto per mettere a tacere le critiche rivolte alla sua amministrazione e, più in generale, alla destra americana. Quelle critiche sono state presentate come istigazione alla violenza e come un appoggio diretto al terrorismo di sinistra, fenomeno che, secondo la loro narrazione, sarebbe in crescita e perfino più diffuso della violenza politica di destra. La campagna di rappresaglia contro gli oppositori politici si è però momentaneamente inceppata, quando le minacce del capo della FCC, Brendan Carr, contro il programma di Jimmy Kimmel, sono apparse troppo plateali, quasi mafiose. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

