Trump rifà il bagno alla Casa Bianca marmo e oro per il presidente

(Adnkronos) – Donald Trump versione arredatore. Il presidente degli Stati Uniti rifà un bagno alla Casa Bianca e, sul suo profilo Truth, pubblica decine di foto per documentare la ristrutturazione. "Ho ristrutturato il bagno Lincoln alla Casa Bianca. Era stato ristrutturato negli anni '40 in stile Art Déco con piastrelle verdi, del tutto inappropriato per . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com