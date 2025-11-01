Trump | ‘nessuna esenzione a Orban sul petrolio russo’

Imolaoggi.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Non concederò nessuna esenzione a Orban sul petrolio russo” Lo ha detto Donald Trump parlando con i giornalisti a bordo dell’Air Force One dopo il premier ungherese ha detto che nell’incontro a Washington del 7 novembre cercherà di convincerlo a concedere all’Ungheria delle esenzioni dalle sanzioni Usa contro il petrolio russo. L’Ungheria sta lavorando a. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Trump: ‘nessuna esenzione a Orban sul petrolio russo’

