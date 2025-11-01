Trump minaccia la Nigeria Fermino l' uccisione dei cristiani o li attaccheremo a tutto spiano

Feedpress.me | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente Donald Trump ha minacciato di inviare le forze statunitensi in Nigeria «a tutto spiano» se il paese più popoloso dell’Africa non arginerà quella che ha descritto come l’uccisione di cristiani da parte degli islamisti. «Se il governo nigeriano continua a permettere l’uccisione di cristiani, gli Stati Uniti interromperanno immediatamente tutti gli aiuti e l’assistenza alla. 🔗 Leggi su Feedpress.me

trump minaccia la nigeria fermino l uccisione dei cristiani o li attaccheremo a tutto spiano

© Feedpress.me - Trump minaccia la Nigeria. "Fermino l'uccisione dei cristiani o li attaccheremo a tutto spiano"

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

trump minaccia nigeria ferminoTrump minaccia la Nigeria. "Fermino l'uccisione dei cristiani o li attaccheremo a tutto spiano" - Il presidente Donald Trump ha minacciato di inviare le forze statunitensi in Nigeria «a tutto spiano» se il paese più popoloso dell’Africa non arginerà quella che ha descritto come l’uccisione di ... Segnala msn.com

Trump minaccia la Nigeria: stop uccisioni di cristiani o attaccheremo - «Se il governo nigeriano continuerà a permettere l'uccisione di cristiani, gli Stati Uniti sospenderanno immediatamente ogni aiuto e assistenza alla Nigeria e potrebbero addirittura intervenire in que ... Scrive avvenire.it

trump minaccia nigeria ferminoNigeria: Trump, 'minaccia esistenziale per i cristiani del Paese' - Lo ha dichiarato il presidente americano Donald Trump, denunciando "l'uccisione" di migli ... Si legge su lanuovasardegna.it

Cerca Video su questo argomento: Trump Minaccia Nigeria Fermino