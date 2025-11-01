Trump minaccia la Nigeria Fermino l' uccisione dei cristiani o li attaccheremo a tutto spiano
Il presidente Donald Trump ha minacciato di inviare le forze statunitensi in Nigeria «a tutto spiano» se il paese più popoloso dell’Africa non arginerà quella che ha descritto come l’uccisione di cristiani da parte degli islamisti. «Se il governo nigeriano continua a permettere l’uccisione di cristiani, gli Stati Uniti interromperanno immediatamente tutti gli aiuti e l’assistenza alla. 🔗 Leggi su Feedpress.me
