Trump e la democrazia americana | il New York Times elenca i 12 segnali dell’autocrazia
Negli Stati Uniti si è riaperto un dibattito che tocca il cuore della democrazia americana. A scatenarlo è stato un lungo editoriale del New York Times, nel quale il board del giornale ha individuato dodici indicatori di erosione democratica, segnali che – secondo l’analisi – mostrerebbero come il Paese stia lentamente scivolando verso forme di autoritarismo. Il riferimento diretto è alla presidenza di Donald Trump, che il quotidiano analizza senza giri di parole: “Non è ancora un’autocrazia, ma sta diventando molto meno una democrazia”, scrive il Times. L’analisi, presentata come una sorta di “ scala dell’autocrazia ”, si basa su studi comparativi condotti in diversi Paesi che, in tempi recenti, hanno visto restringersi lo spazio democratico: dall’Ungheria alla Turchia, fino al Venezuela. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
