Trump assedia il Venezuela ma l’ordine di attaccare ritarda Maduro si appella a Putin La Nobel Machado | Bravo presidente Usa
Smentisce, Donald Trump, ma il Venezuela resta con il fiato sospeso di fronte all'ipotesi di un'escalation Usa con imminenti attacchi a obiettivi già stabiliti - soprattutto infrastrutture come porti e aeroporti - che Washington ritiene collegati ai signori della droga, in particolare al Cartello de los Soles. Le notizie diffuse dal Wall Street Journal prima e dal Miami Herald a distanza di ventiquattro ore, agitando lo spettro di una guerra, hanno seminato angoscia e preoccupazione nel Paese, sempre più nella morsa di un governo in odore di dittatura L'articolo Trump assedia il Venezuela, ma l’ordine di attaccare ritarda. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Leggi anche questi approfondimenti
Venezuela in fiamme, l'attacco Usa è imminente mentre Trump smentisce #Venezuela #Maduro #USA #Carabi #GuerraFredda #Narcotraffico #Petrolio #InterventoMilitare #Geopolitica #AmericaLatina - facebook.com Vai su Facebook
"Se l’amministrazione Biden si limitava a un assedio economico e diplomatico a Caracas, ora Trump accelera sul fronte della lotta ai narcos come dell’emergenza migranti, imputando a Maduro anche la fuga dal Venezuela di almeno otto milioni di profughi da - X Vai su X
Attacchi imminenti o negoziati: le ipotesi sulla crociata di Trump contro Maduro. Così gli Usa spingono Caracas verso Pechino e Mosca - Fonti di Washington parlano al New York Times di attacchi imminenti contro il Venezuela con la finalità di rovesciare “in un modo o nell’altro” il presidente Nicolás Maduro, ma c’è chi ritiene ... Come scrive ilfattoquotidiano.it
Attacco USA a nave narcos del Venezuela: Trump rivendica l’operazione, Caracas accusa: «Intelligenza Artificiale» - Gli Stati Uniti hanno colpito in acque internazionali del Mar dei Caraibi un’imbarcazione proveniente dal Venezuela, accusata di trasportare droga. Secondo ilmessaggero.it
Esercito Usa colpisce imbarcazione da Venezuela, tre morti: secondo Trump trasportava droga - L'attacco di lunedì è stato il secondo in due settimane da parte dell'esercito degli Stati Uniti contro un'imbarcazione proveniente dal Venezuela, definita dall'amministrazione Trump un motoscafo che ... Scrive it.euronews.com