Trump assedia il Venezuela ma l’ordine di attaccare ritarda Maduro si appella a Putin La Nobel Machado | Bravo presidente Usa

Firenzepost.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Smentisce, Donald Trump, ma il Venezuela resta con il fiato sospeso di fronte all'ipotesi di un'escalation Usa con imminenti attacchi a obiettivi già stabiliti - soprattutto infrastrutture come porti e aeroporti - che Washington ritiene collegati ai signori della droga, in particolare al Cartello de los Soles. Le notizie diffuse dal Wall Street Journal prima e dal Miami Herald a distanza di ventiquattro ore, agitando lo spettro di una guerra, hanno seminato angoscia e preoccupazione nel Paese, sempre più nella morsa di un governo in odore di dittatura L'articolo Trump assedia il Venezuela, ma l’ordine di attaccare ritarda. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

trump assedia il venezuela ma l8217ordine di attaccare ritarda maduro si appella a putin la nobel machado bravo presidente usa

© Firenzepost.it - Trump assedia il Venezuela, ma l’ordine di attaccare ritarda. Maduro si appella a Putin. La Nobel Machado: “Bravo presidente Usa”

Leggi anche questi approfondimenti

Attacchi imminenti o negoziati: le ipotesi sulla crociata di Trump contro Maduro. Così gli Usa spingono Caracas verso Pechino e Mosca - Fonti di Washington parlano al New York Times di attacchi imminenti contro il Venezuela con la finalità di rovesciare “in un modo o nell’altro” il presidente Nicolás Maduro, ma c’è chi ritiene ... Come scrive ilfattoquotidiano.it

Attacco USA a nave narcos del Venezuela: Trump rivendica l’operazione, Caracas accusa: «Intelligenza Artificiale» - Gli Stati Uniti hanno colpito in acque internazionali del Mar dei Caraibi un’imbarcazione proveniente dal Venezuela, accusata di trasportare droga. Secondo ilmessaggero.it

Esercito Usa colpisce imbarcazione da Venezuela, tre morti: secondo Trump trasportava droga - L'attacco di lunedì è stato il secondo in due settimane da parte dell'esercito degli Stati Uniti contro un'imbarcazione proveniente dal Venezuela, definita dall'amministrazione Trump un motoscafo che ... Scrive it.euronews.com

Cerca Video su questo argomento: Trump Assedia Venezuela L8217ordine