Trump assedia il Venezuela ma l’ordine di attaccare ritarda Maduro si appella a Putin La Nobel Machado | Bravo presidente Usa

Smentisce, Donald Trump, ma il Venezuela resta con il fiato sospeso di fronte all'ipotesi di un'escalation Usa con imminenti attacchi a obiettivi già stabiliti - soprattutto infrastrutture come porti e aeroporti - che Washington ritiene collegati ai signori della droga, in particolare al Cartello de los Soles. Le notizie diffuse dal Wall Street Journal prima e dal Miami Herald a distanza di ventiquattro ore, agitando lo spettro di una guerra, hanno seminato angoscia e preoccupazione nel Paese, sempre più nella morsa di un governo in odore di dittatura L'articolo Trump assedia il Venezuela, ma l’ordine di attaccare ritarda. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

