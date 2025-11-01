truffe online dietro gli sconti molte trappole

Rc auto stipulate online? Possono offrire qualche sconto, ma anche qualche trappola. Il primo campanello sono i prezzi insolitamente bassi, ma anche le offerte ricevute via messaggio sul cellulare o tramite WhatsApp. L’Ivass, l’istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, segnala oltre dieci siti internet irregolari. Mettendo in guardia i titolari di veicoli: "La distribuzione di polizze assicurative tramite i seguenti siti è irregolare. Le polizze ricevute dai clienti sono false e i relativi veicoli non sono assicurati". Segue una black list dettagliata. E basta visitare uno di questi siti truffa per capire quanto siano subdole le trappole. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

