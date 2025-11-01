Truffa online e tentata estorsione | condanna confermata per un giovane salernitano

Diventa definitiva la condanna per un giovane salernitano, all'epoca dei fatti minorenne, accusato di concorso in truffa e tentata estorsione online. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso presentato dalla sua difesa, confermando in toto la decisione già presa dalla Corte di Appello di. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

"Amore online": si finge falso militare USA e truffa una 40enne, denunciato un 26enne - facebook.com Vai su Facebook

La truffa corre sul filo del telefono: 3,9 milioni di tentate frodi. Come riconoscerle ed evitarle - I raggiri passano attraverso linea fissa e mobile: 3,9 milioni di vittime con danni per 628 milioni. repubblica.it scrive

Furti, truffe online ed estorsioni: denunciati 10 ragazzi tra Padova, Vicenza e Treviso. Uno degli indagati era stato già espulso. Recuperati auto e moto rubati - Dieci ragazzi denunciati tra le province di Padova, Vicenza e Treviso: è il risultato di un'indagine dei carabinieri di Cittadella (Padova) su una serie di furti e truffe online. Da ilgazzettino.it

Tentata estorsione milionaria. L’avvocato resta ai domiciliari - finito nei guai con l’accusa di aver preso parte alla tentata estorsione da un milione e 400mila euro al titolare di una azienda di autotrasporti con ... Da ilgiorno.it