Truffa del fotovoltaico 80 milioni e 6mila vittime con oro e criptovalute
È un vortice da 80 milioni di euro quello scoperto dalla Procura di Bologna, che indaga su una presunta maxi truffa nel settore delle energie rinnovabili. Le indagini sono Nucleo operativo metropolitano della Guardia di Finanza di Bologna e il Centro operativo per la sicurezza cibernetica per l’Emilia-Romagna. L’operazione L’operazione, estesa su scala nazionale, ha . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Truffa da 80 milioni del fotovoltaico, coinvolti 6mila clienti: bloccati i conti - facebook.com Vai su Facebook
Guadagni facili col fotovoltaico, ma è una mega truffa. Perquisizioni a Pescara e a Teramo. Sequestrato sito internet - X Vai su X
Truffa da 80 milioni sul fotovoltaico, sequestri e dieci indagati in Italia - Bloccati 95 conti, perquisizioni anche a Frosinone e in altre province ... Secondo rainews.it
Fotovoltaico, truffa da 80 milioni: sequestrati conti correnti e lingotti d'oro. Chiuso il sito voltaiko.com - 000 le persone offese sul territorio nazionale che venivano persuase dai numerosi procacciatori a investire sul portale ... Come scrive affaritaliani.it
Truffa da 80 milioni sul fotovoltaico: "Anche su persone fragili". Sequestro sito e 95 conti - Individuato un gruppo criminale transnazionale con struttura piramidale che avrebbe messo a segno numerose truffe ai danni anche di persone fragili. msn.com scrive