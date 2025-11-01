Trovato senza vita nella propria abitazione l' allarme lanciato dall' addetta alle pulizie
Tragico ritrovamento a Castelli, in provincia di Teramo, dove il corpo senza vita di un 63enne del posto è stato rinvenuto nella propria abitazione. Venerdì pomeriggio, come ricostruisce LaPresse, i carabinieri della locale stazione sono intervenuti nell'appartamento dell'uomo dopo la richiesta. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Solete ha trovato la sua famiglia! Arrivato da Siviglia, dopo una vita piena di privazioni, ti auguriamo tutto l'amore che meriti! #noncomprareadotta #adozioniconsapevoli - facebook.com Vai su Facebook
Ritrovato senza vita l’uomo scomparso a Barga - Il corpo di Fabrizio Gonnella, 57 anni, è stato trovato senza vita a poche centinaia di metri dalla propria abitazione. Secondo noitv.it
Un uomo di 45 anni trovato senza vita a Ventimiglia, indagini in corso - Ventimiglia – Dramma lungo l’argine del Roja a Ventimiglia, accanto a un accampamento di migranti: dopo una segnalazione, la polizia ha trovato il corpo senza vita di un cittadino straniero di 45 anni ... Da ilsecoloxix.it
Detenuto trovato senza vita in carcere - Questa mattina, nel carcere di Campobasso un detenuto di origine straniera di 35 anni è stato trovato senza vita all'interno della sua cella. Riporta rainews.it