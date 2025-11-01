Trovata morta la ragazza scomparsa Il corpo vicino alla Torre del Mangia
Quattrocento gradini verso la morte. E’ il percorso fatto da Miriam Oliviero, la ragazza di 24 anni, residente a Monteroni d’Arbia, prima di cadere dalla Torre del Mangia. Forze dell’ordine e volontari la cercavano senza sosta da mercoledì, quando i genitori Fatima e Gennaro avevano lanciato l’allarme non avendo più sue notizie. Fino a ieri mattina, quando è avvenuta la terribile scoperta: il personale che lavora a Palazzo pubblico ha infatti notato nella terrazza retrostante la Torre del Mangia, in prossimità degli antichi merli il corpo della giovane, ormai senza vita. Immediato l’arrivo sul posto dei Vigili del fuoco con il Saf e dei Carabinieri, guidati dal Colonnello Gennaro Nasti, che hanno proceduto con la Scientifica ai rilievi del caso. 🔗 Leggi su Lanazione.it
