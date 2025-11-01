Troppo rumore dai vicini scende a controllare e si trova i ladri davanti
Subire un furto è già di per sé un’esperienza drammatica e, per certi versi sconvolgente; figurarsi cosa può essere il trovarsi faccia a faccia con chi, quel furto, lo sta compiendo, venendo per giunta minacciati.L’accadutoSiamo in Val di Ledro, più precisamente a Tiarno di Sopra. Era giovedì 30. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
Approfondisci con queste news
La musica per me non è solo suono. È un modo di respirare, di restare in equilibrio quando tutto intorno si muove troppo in fretta. È la mia casa quando non so dove andare, il mio rifugio quando il mondo fa troppo rumore. A volte nasce da una parola, da un ric - facebook.com Vai su Facebook
Una denuncia al No Borders: troppo rumore in un sito protetto - Una denuncia al festival No Borders è stata presentata da un'organizzazione ambientalista che da anni si batte anche contro i danni alle spiagge italiane provocate dai concerti di Jovanotti. Si legge su rainews.it
Botswana, elefante carica i turisti troppo vicini ai cuccioli. Tutti salvi - Un’escursione tra i canali del Delta dell’Okavango, in Botswana, si è trasformata in un incubo per un gruppo di turisti britannici e statunitensi quando una femmina di elefante ha reagito alla loro ... rainews.it scrive