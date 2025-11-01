Troppo rumore dai vicini scende a controllare e si trova i ladri davanti

Subire un furto è già di per sé un’esperienza drammatica e, per certi versi sconvolgente; figurarsi cosa può essere il trovarsi faccia a faccia con chi, quel furto, lo sta compiendo, venendo per giunta minacciati.L’accadutoSiamo in Val di Ledro, più precisamente a Tiarno di Sopra. Era giovedì 30. 🔗 Leggi su Trentotoday.it