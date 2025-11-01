Triarchy | il nuovo action RPG cooperativo
Lo studio neozelandese Digital Confectioners ha annunciato Triarchy, un action RPG open world cooperativo in arrivo su PC Steam nel 2026. Il gioco porterà i giocatori in un arcipelago misterioso, fatto di isole dimenticate, acque profonde e creature pericolose, con la possibilità di affrontare l’avventura da soli o in squadre fino a tre giocatori. Multiplayer flessibile e mondo dinamico. Triarchy punta a offrire un’esperienza multiplayer senza frizioni: è possibile entrare e uscire liberamente dalle sessioni degli amici, esplorare insieme o separati e conservare tutti i progressi del proprio personaggio. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net
