" Sono diventata un'influencer. Ho oltre 50mila follower sui miei canali social. Ora voglio dedicarmi a questo: segui tu i nostri due figli ". Parole nette, pronunciate da una 30enne della provincia di Treviso al compagno quarantenne, con cui condivideva una casa, due bambini e una vita apparentemente normale. Fino a qualche mese fa, lei lavorava come commessa in un negozio, mentre lui svolgeva un impiego stabile. Poi, il mondo dei social ha bussato alla porta: video di make-up, consigli di stile, prove di abiti e sorrisi davanti alla fotocamera hanno progressivamente attirato l'attenzione di migliaia di utenti.

© Ilgiornale.it - Treviso, lascia marito e figli per fare l’influencer