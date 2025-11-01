Treviso lascia marito e figli per fare l’influencer

Ilgiornale.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

" Sono diventata un’influencer. Ho oltre 50mila follower sui miei canali social. Ora voglio dedicarmi a questo: segui tu i nostri due figli ". Parole nette, pronunciate da una 30enne della provincia di Treviso al compagno quarantenne, con cui condivideva una casa, due bambini e una vita apparentemente normale. Fino a qualche mese fa, lei lavorava come commessa in un negozio, mentre lui svolgeva un impiego stabile. Poi, il mondo dei social ha bussato alla porta: video di make-up, consigli di stile, prove di abiti e sorrisi davanti alla fotocamera hanno progressivamente attirato l’attenzione di migliaia di utenti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

