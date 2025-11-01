TreviglioFiera via libera al pubblico spettacolo | sarà il nuovo spazio intermedio per eventi
Treviglio. Un contenitore “ intermedio ” di eventi che si colloca tra il Teatro Nuovo Treviglio e il Palafacchetti: attivata nei giorni scorsi, attraverso la redazione di un progetto preliminare in variante, la procedura per l’inserimento dell’ attività di pubblico spettacolo nel polo fieristico cittadino. Non si tratta solo di una questione di posti a sedere, ma della possibilità di ospitare una tipologia di eventi che colma il vuoto “a metà” della filiera culturale di Treviglio. Un passaggio formale, insomma, che aprirà le porte di TreviglioFiera a eventi culturali come concerti, manifestazioni e così via. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Sisma, via libera al recupero di Palazzo dei Priori a Visso - La Conferenza dei servizi speciale convocata dalla Struttura commissariale sisma 2016 ha approvato il progetto di fattibilità tecnico- Riporta ansa.it
L’ospedale Galliera resta pubblico: via libera da Roma dopo le contestazioni - L'ospedale potrà essere considerato pubblico e quindi potrà continuare a essere finanziato dal fondo sanitario regionale come le cinque Asl, il San Martino e ... Scrive ilsecoloxix.it