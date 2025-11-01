Treni olimpici anche di notte | i diretti per Tirano al raddoppio e convogli oltre la mezzanotte Ecco cosa cambierà sulla Milano-Lecco-Sondrio
Sondrio, 1 novembre 2025 – Lecco, la Valtellina da una parte e Milano dall’altra, saranno più vicine durante le Olimpiadi invernali di Miano – Cortina 2026. Le distanze verranno accorciate grazie a più treni e più corse. Tra Milano e Tirano, passando da Lecco, raddoppieranno le corse dirette, con collegamenti ogni mezz’ora. Sulla tratta Colico – Chiavenna invece ci saranno treni ogni ora. Partenze e arrivi proseguiranno inoltre fino a notte. Lo annuncia Franco Lucente, assessore regionale lombardo a Trasporti e Mobilità, intervenuto in un convengo su “Infrastrutture e trasporti per le Olimpiadi Milano - Cortina 2026” a Palazzo Lombardia con gli ingegneri ferroviari di Cifi, il Collegio ingegneri ferroviari italiani. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
