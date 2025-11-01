Gli Stati Uniti hanno proposto ai militanti di Hamas un passaggio sicuro per uscire dalle aree controllate da Israele a Gaza. A riportarlo è Axios. L'obiettivo della proposta americana, trasmessa al movimento islamista mercoledì tramite mediatori egiziani e qatarioti, è quello di stabilizzare il cessate il fuoco. Pur esprimendo pubblicamente il proprio appoggio per gli ultimi raid dello Stato ebraico, Donald Trump dietro le quinte si sarebbe però lamentato, definendo l'attacco sproporzionato. Anche il presidente turco Erdogan accusa: «Israele cerca scuse per violare la tregua a Gaza». Le vittime continuano ad aumentare. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Tregua in bilico, idea Usa: corridoio di fuga per i miliziani di Hamas