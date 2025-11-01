Tre pizzerie milanesi che sfidano il tempo | dove mangiare ancora una margherita da 7 euro o meno – Il video

Secondo i dati che l’Istat ha fornito nel 2024 al Ministero delle imprese e del Made in Italy, Milano è la terza città in Italia dove costa di più mangiare in pizzeria. Il prezzo medio di una margherita si aggira intorno agli 8 euro, ma in alcune zone centrali è difficile trovarla a meno di 9. Eppure, esistono ancora le “roccaforti” di una Milano che sembra sempre più lasciare il posto alla gentrificazione. La pizza, nel capoluogo meneghino, è una cosa tanto variegata quanto seria. Accanto alla classica napoletana, c’è la versione leggera e croccante, un sottile disco di pasta che racconta di serate anni Novanta e dei primi anni Duemila. 🔗 Leggi su Open.online