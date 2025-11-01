Tre nuovi marescialli in forza al Comando provinciale dei carabinieri
Il Comandante provinciale dei carabinieri di Ravenna, colonnello Andrea Lachi, ha ricevuto per un breve saluto, i tre marescialli assegnati all'Arma ravennate, provenienti dall'incarico di comandante di squadra presso le Scuole Allievi Carabinieri di Taranto e Campobasso.
