Tre nuovi marescialli in forza al Comando provinciale dei carabinieri

Il Comandante provinciale dei carabinieri di Ravenna, colonnello Andrea Lachi, ha ricevuto per un breve saluto, i tre marescialli assegnati all'Arma ravennate, provenienti dall’incarico di comandante di squadra presso le Scuole Allievi Carabinieri di Taranto e Campobasso. I marescialli saranno. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

