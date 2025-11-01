tre milioni per la scuola petrarca un sede rinnovata per i 300 alunni

Un importante passo avanti per la riqualificazione del patrimonio scolastico comunale. Il Comune di Montevarchi ha infatti definito il quadro economico e finanziario del progetto di riqualificazione energetica della scuola secondaria di primo grado "Francesco Petrarca", in piazza Cesare Battisti. L’intervento, dal valore complessivo di 3 milioni di euro, è finalizzato al miglioramento delle prestazioni energetiche dell’edificio, con benefici che riguarderanno riduzione dei consumi, maggiore comfort per studenti e personale scolastico, e minore impatto ambientale. Il progetto era stato approvato in linea tecnica con una delibera comunale il 17 ottobre 2024 e rientra nel piano di interventi che l’Amministrazione ha avviato per l’efficientamento e la modernizzazione degli edifici pubblici, in particolare delle scuole. 🔗 Leggi su Lanazione.it

