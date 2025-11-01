Tre gravi incidenti negli ultimi giorni | la scooterista è in coma come stanno le persone coinvolte

La sessantatreenne vittima dell'incidente in strada Vecchia dell'Istria è ancora in gravi condizioni. La donna è in coma e la prognosi è riservata. L'incidente si era verificato nella tarda serata di mercoledì scorso. Lo scooter a bordo del quale viaggiava è finito fuori strada, andando a. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

MilanoPaviaTV - Canale78 Meno incidenti, ma più gravi. La provincia di Pavia rimane tra le peggiori in Lombardia per indice di mortalità degli incidenti stradali: 5,9 ogni 100mila abitanti, un dato che supera abbondantemente la media regionale (3,8). Tra chi f - facebook.com Vai su Facebook

Ancora incidenti e vittime tra stabilimenti e cantieri: a Roma morto un operaio, due feriti a Napoli e Viterbo. Mattarella: “Il lavoro non può significare rischio di vita” - Nelle ultime 24 ore l’Italia è stata scossa da tre gravi incidenti sul lavoro, che hanno riportato al centro dell’attenzione il tema della sicurezza nei cantieri e negli stabilimenti. Come scrive blitzquotidiano.it

Incidente a Torre del Greco, suv si schianta contro una volante: morto il poliziotto Aniello Scarpati, grave un collega. In fuga l'uomo alla guida - Un poliziotto di 47 anni, Aniello Scarpati, è morto in un incidente stradale, mente il collega che era con lui ... msn.com scrive

Reggio Calabria, scontro tra autobus e auto sulla SS682: tre morti - Le vittime, originarie di Serra San Bruno nel Vibonese, stavano percorrendo la Strada statale 682 a bordo di un'auto quando si sono scontrate con un autobus. Scrive tg24.sky.it