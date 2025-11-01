Tre giovani tedeschi morti per una valanga sull’Ortles tragedia a 3.200 metri in Alto Adige | chi erano

Tragedia a 3.200 metri sulla Cima Vertana, nel gruppo dell’Ortles: 3 giovani tedeschi, due uomini e una donna, sono morti travolti da una valanga. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

tre giovani tedeschi mortiSolda, escursionisti travolti da una valanga, almeno tre sono morti - Tre giovani scialpinisti tedeschi, due uomini e una donna, sono morti travolti da una valanga nel pomeriggio a Cima Vertana, nel gruppo dell'Ort ... Da msn.com

tre giovani tedeschi mortiValanga sull'Ortles, morti tre scialpinisti tedeschi - Una valanga si è staccata nel pomeriggio, attorno alle 16, nella zona dell'Ortles, nei pressi di Cima Vertana, in Alto Adige. msn.com scrive

Ortles, tragedia sul ghiacciaio: tre alpinisti muoiono sotto una slavina - La Procura è stata informata per le valutazioni di competenza e per l’eventuale apertura di un’inchiesta. Scrive altoadige.it

