Travolto sulla statale 16 Bitonto piange il 25enne Cosimo Magro | Morto mentre compiva un gesto di altruismo

Travolto sulla statale 16 mentre cercava di prestare soccorso agli occupanti di un'altra auto finita fuori strada. E' morto così, nella notte, Cosimo Magro, 25 anni, di Bitonto. La tragedia, avvenuta all'altezza dei curvoni di Palese, ha scosso l'intera comunità di Bitonto.Cosimo lavorava in una. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Altre letture consigliate

Grave incidente all’alba sulla statale 16 a Bari-Palese. Un 25enne travolto e ucciso mentre soccorreva un automobilista. Un amico ferito e ricoverato al San Paolo. - X Vai su X

++++ Bari, morto 25enne travolto mentre soccorreva automobilista ++++ È di un morto e di un ferito il bilancio di un incidente avvenuto intorno alle sei del mattino di oggi, sulla statale 16, in direzione nord all'altezza di Bari-Palese. La vittima è un 25enne che, s - facebook.com Vai su Facebook

25enne travolto e ucciso mentre soccorre l’amico in panne sulla statale 16 all’altezza di Bari-Palese - Si è fermato l’automobilista che questa mattina, intorno alle sei, ha travolto e ucciso un 25enne mentre, sulla statale 16 all’altezza di Bari- Riporta blitzquotidiano.it

Travolto mentre soccorre un automobilista finito fuori strada: morto un ragazzo di 25 anni - È di un morto e di un ferito il bilancio di un incidente avvenuto intorno alle sei del mattino di oggi sulla statale 16 in direzione nord, all'altezza di Bari- Secondo today.it

Bari, tragedia di Halloween: 25enne muore travolto sulla SS16. Era sceso dall’auto per prestare soccorso - La vittima, di Bitonto, era a bordo di un veicolo che si è fermato lungo la tangenziale in corrispondenza dell'uscita per l'aeroporto in direzione Foggia. lagazzettadelmezzogiorno.it scrive