Travolto mentre soccorre un automobilista | morto ragazzo di 25 anni sulla statale 16

Tragico incidente all'alba di oggi, 1 novembre, sulla statale 16 a Bari. Un giovane ha perso la vita travolto da un'auto all'altezza dei curvoni di Palese, in direzione nord.Secondo prime informazioni, il ragazzo, un 25enne, insieme ad altri amici, si era fermato per soccorrere un altro. 🔗 Leggi su Baritoday.it

