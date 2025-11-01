Travolto mentre soccorre un automobilista in difficoltà morto 25enne a Bari Ferito anche un amico

Incidente mortale in Puglia, sulla statale 16 in direzione nord all'altezza di Bari-Palese. Intorno alle sei di mattina, un 25enne sarebbe stato investito e ucciso da un'auto mentre. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

