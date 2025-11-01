Travolto mentre soccorre un automobilista | 25enne muore a Bari

Non è chiaro se il conducente dell'auto che ha investito il giovane si sia fermato a prestare soccorso. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Travolto mentre soccorre un automobilista: 25enne muore a Bari

