Travolto e ucciso a 25 anni mentre soccorre un automobilista in difficoltà Ferito l' amico

Tragedia sulle strade nelle prime ore di oggi, sabato 1 novembre. È di un morto e di un ferito il bilancio di un incidente avvenuto intorno alle sei sulla statale 16, in direzione nord. 🔗 Leggi su Leggo.it

