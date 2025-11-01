Travolto da cancello muore vigilante
15.40 Una guardia giurata è morta dopo essere stata travolta da un cancello in ferro a ridosso della stazione ferroviaria a Tufara Valle (Benevento). Era chiusa da alcuni anni per i lavori di rifacimento dell'intera linea. La vittima aveva 55 anni. L'uomo, che stava lavorando in zona, sarebbe finito sotto al cancello che, per cause in corso di accertamento, é uscito dai binari schiantandosi al suolo. Sono arrivati i soccorsi, ma non c'è stato nulla da fare. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
