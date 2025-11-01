Travolto da cancello muore vigilante

Servizitelevideo.rai.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

15.40 Una guardia giurata è morta dopo essere stata travolta da un cancello in ferro a ridosso della stazione ferroviaria a Tufara Valle (Benevento). Era chiusa da alcuni anni per i lavori di rifacimento dell'intera linea. La vittima aveva 55 anni. L'uomo, che stava lavorando in zona, sarebbe finito sotto al cancello che, per cause in corso di accertamento, é uscito dai binari schiantandosi al suolo. Sono arrivati i soccorsi, ma non c'è stato nulla da fare. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Dramma alla stazione di Tufara Valle: vigilante muore travolto da un cancello - Tragedia nella tarda serata di ieri a Tufara Valle per la morte di un 55enne, vigilante, morto dopo essere stato travolto da un pesante cancello in ferro a ridosso della stazione ferroviaria chiusa pe ... Secondo ilroma.net

Incidente sul lavoro in Campania, vigilante muore travolto da un cancello - Tragedia nella notte a Tufara Valle, sul cantiere della Ferrovia Benevento–Cancello in via Valle Caudina. Lo riporta internapoli.it

travolto cancello muore vigilanteTravolto da cancello durante giro di controllo, muore vigilantes nel Beneventano - Secondo una prima ricostruzione, l'uomo è stato schiacciato da un cancello in ferro a ridosso della stazione ferroviaria di Tufara Valle, nel territorio di Apollosa, che, per cause in corso di ... Si legge su tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Travolto Cancello Muore Vigilante