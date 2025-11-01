Travolto da cancello durante giro di controllo muore vigilantes nel Beneventano
Una guardia giurata è morta nella notte dopo essere stata travolta da un cancello in ferro a ridosso della stazione ferroviaria di Tufara Valle, nel territorio di Apollosa (provincia di Benevento), chiusa da alcuni anni per i lavori di rifacimento dell'intera linea ferroviaria dell'Eav. La vittima aveva 55 anni ed era di Benevento. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo, che stava lavorando in zona, è finito sotto al cancello che, per cause in corso di accertamento, è uscito dai binari schiantandosi al suolo. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, i carabinieri e l'ambulanza del 118, ma per la vittima non c'è stato nulla da fare. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
