Travolta sulla Cristoforo Colombo fiaccolata per ricordare Beatrice

1 nov 2025

Ciao Bibbi. Con questo striscione e tante fiaccole in mano si sono radunati ieri sera a Roma i residenti dell'XIII municipio, dove è morta Beatrice Bellucci in un incidente stradale provocato da un'auto che viaggiava a folle velocità. Presente anche il Governatore del Lazio, Francesco Rocca. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

