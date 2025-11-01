Travolta sulla Cristoforo Colombo fiaccolata per ricordare Beatrice

Ciao Bibbi. Con questo striscione e tante fiaccole in mano si sono radunati ieri sera a Roma i residenti dell'XIII municipio, dove è morta Beatrice Bellucci in un incidente stradale provocato da un'auto che viaggiava a folle velocità. Presente anche il Governatore del Lazio, Francesco Rocca. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Travolta sulla Cristoforo Colombo, fiaccolata per ricordare Beatrice

