Trattarlo come un caso di terrorismo La richiesta dei carabinieri sull' omicidio di Garlasco
L'indagine ampia sul caso dell'omicidio di Chiara Poggi, che ha biforcazioni nelle procure di Pavia (indagine principale) e di Brescia, ha subito un'accelerata nelle ultime settimane. I carabinieri del Nucleo investigativo di Milano hanno chiesto alla Procura di Brescia di poter trattare l'indagine su Mario Venditti e la presunta corruzione nel delitto di Garlasco come un caso di terrorismo internazionale. Questa richiesta molto particolare emerge dalla richiesta di "acquisizione dei tabulati telefonici" presentata il 16 luglio 2025 al Procuratore Francesco Prete su 16 utenze telefoniche intestate agli ex carabinieri di Pavia, Silvio Sapone, Giuseppe Spoto e Antonio Scoppetta. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
