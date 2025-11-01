trasporto pubblico a firenze dal 3 novembre la linea 8 cambia percorso

Firenze, 1 novembre 2025 - Da lunedì 3 novembre la linea 8 che collega via del Bisarno alla fermata Strozzi Fallaci della T1 cambia percorso. Le modifiche, legate all’avanzamento dei cantieri della linea tramviaria per Bagno a Ripoli sui viali e concordate da Comune e Autolinee Toscane, riguarderanno entrambe le direzioni e sono finalizzate a un miglioramento del servizio. Grazie all’utilizzo strade alternative e parallele all’attuale percorso sarà possibile garantire le fermate e quindi il servizio anche sul tratto dei viali tra piazza della Libertà e piazzale Donatello dove, l’attuale organizzazione dei cantieri, ha comportato la sospensione delle fermate consuete. 🔗 Leggi su Lanazione.it

