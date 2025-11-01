trasporto per i ragazzi rimasti senza campo

Non c’è tregua per il nuovo campo da calcio di Monterenzio, attorno al quale proseguono le polemiche della minoranza di FdI. Il campo che dovrebbe sorgere in paese è ancora in ‘cantiere’ e i ragazzi devono quindi fare avanti e indietro dalle strutture dei comuni limitrofi. Il tempo passa e le famiglie, esasperate, si sono rivolte all’opposizione. "Lo scorso 18 settembre avevo protocollato una richiesta di buon senso, cioè organizzare un trasporto gratuito per i ragazzi o, in alternativa, prevedere un rimborso spese pari al biglietto del trasporto pubblico in assenza del campo a Monterenzio – premette Elena Dall’Aglio, coordinatrice FdI Monterenzio –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

