Trasporto gratuito dei pazienti oncologici da e per la propria abitazione alle strutture sanitarie
Un servizio per il trasporto gratuito dei pazienti oncologici che devono effettuare cure, visite od esami dalla propria abitazione alle strutture sanitarie dell’Ospedale Maggiore e ritorno: il progetto promosso da Intercral Parma e Verso il Sereno, in collaborazione con Azienda. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
#Campania - Elly Schlein elogia i progressi della Campania in sanità e trasporti e indica Roberto Fico come la persona giusta per guidare la regione. Proposta l’estensione nazionale del trasporto gratuito per studenti. #Campania #Pd #Schlein #DeLuca #Fico - facebook.com Vai su Facebook
Parte a novembre il nuovo Servizio di Trasporto Sociale per pazienti oncologici e dializzati dell’ECAD 6 Sangrino - A partire dal 10 novembre 2025 sarà operativo il nuovo Servizio di Trasporto Sociale promosso dall’Ambito Sociale Distrettuale n. Secondo mondoraro.org
Il Comune boccia i servizi oncologici: "Ripristinate il trasporto gratuito" - POMARANCEUn chiaro monito indirizzato alle stanze dei bottoni regionali per riattivare un servizio sanitario fondamentale per tanti utenti. Secondo lanazione.it
Intesa per incentivare i controlli oncologici - La Asl di Rieti e l’Alcli Giorgio e Silvia firmano un protocollo d’intesa che rivoluziona le modalità di adesione ai programmi di prevenzione oncologica, ... Da ilmessaggero.it