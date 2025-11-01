Trasferta a Livorno vietata ai tifosi del Forlì profondo rammarico Decisione ingiusta
Riceviamo e pubblichiamo:"Desidero esprimere il mio profondo rammarico e la mia indignazione per la decisione presa dalla Prefettura di Livorno di vietare l’accesso allo stadio ai tifosi del Forlì in occasione della partita Livorno–Forlì.Sono oltre trent’anni che seguo con passione le trasferte. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
#DR1 Torna in campo il Basket Donoratico, che domenica 2 novembre (ore 19) andrà a far visita alla forte Libertas Lucca. Ad attendere i ragazzi di Triglia ci sarà ancora una trasferta, la seconda consecutiva dopo il blitz di Livorno. I gialloblu si troveranno d - facebook.com Vai su Facebook
Casarano-Monopoli, trasferta vietata per i tifosi ospiti - La decisione, presa con provvedimento datato 31 ottobre 2025, fa seguito alle preoccupazioni sollevate dal Comitato ... Scrive leccenews24.it
Pisa Lazio, decisione clamorosa a poche ore dal match: vietata la trasferta ai tifosi biancocelesti. I dettagli! - Pisa Lazio, i tifosi biancocelesti non saranno presenti in Toscana per una decisione presa davvero a pochissime ore dal match. Segnala calcionews24.com
Pisa-Lazio: trasferta vietata ai tifosi biancocelesti - Stop alla trasferta per i tifosi laziali e settore ospiti chiuso con il rimborso dei biglietti già venduti ai supporter biancocelesti. Scrive msn.com