Trasferta a Livorno vietata ai tifosi del Forlì profondo rammarico Decisione ingiusta

Forlitoday.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Riceviamo e pubblichiamo:"Desidero esprimere il mio profondo rammarico e la mia indignazione per la decisione presa dalla Prefettura di Livorno di vietare l’accesso allo stadio ai tifosi del Forlì in occasione della partita Livorno–Forlì.Sono oltre trent’anni che seguo con passione le trasferte. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

trasferta livorno vietata tifosiCasarano-Monopoli, trasferta vietata per i tifosi ospiti - La decisione, presa con provvedimento datato 31 ottobre 2025, fa seguito alle preoccupazioni sollevate dal Comitato ... Scrive leccenews24.it

trasferta livorno vietata tifosiPisa Lazio, decisione clamorosa a poche ore dal match: vietata la trasferta ai tifosi biancocelesti. I dettagli! - Pisa Lazio, i tifosi biancocelesti non saranno presenti in Toscana per una decisione presa davvero a pochissime ore dal match. Segnala calcionews24.com

trasferta livorno vietata tifosiPisa-Lazio: trasferta vietata ai tifosi biancocelesti - Stop alla trasferta per i tifosi laziali e settore ospiti chiuso con il rimborso dei biglietti già venduti ai supporter biancocelesti. Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Trasferta Livorno Vietata Tifosi