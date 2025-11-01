Trasferimento della Moschea da Borgo Marina Renzi FdI | Si attui il patto trasversale
“Il problema del trasferimento della Moschea, insediata dal 2004 nel Borgo Marina, in una casetta di Corso Giovanni XXIII, con una superficie di circa 100 mq, destinata catastalmente ad uso ufficio, ma utilizzata come luogo di culto pubblico, è ancora irrisolto”. A tornare a denunciare la. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Nel tg di oggi: - Legambiente critica l’abbattimento dei tigli di via Pia, chiede soluzioni meno invasive - Raccolte oltre 5.000 firme contro il trasferimento della moschea ai Quadrati - Approvato all’unanimità l’ordine del giorno per valorizzare il Percorso Natura S - facebook.com Vai su Facebook
Moschea Borgo Marina, Renzi incalza: "Basta rinvii, serve una sede definitiva" - Il consigliere comunale di Rimini Gioenzo Renzi torna a sollecitare una soluzione definitiva per il trasferimento della Moschea di Borgo Marina, attiva dal 2004 in un edificio di circa 100 metri ... Lo riporta altarimini.it
Il sindaco di Rimini: “Moschea da spostare, cerchiamo soluzione assieme” - Torna al centro del dibattito politico la questione della moschea di Borgo Marina, tema che da vent’anni divide residenti, amministrazione e comunità ... Come scrive chiamamicitta.it
Via la moschea da borgo Marina: "La situazione non è più dignitosa. Cerchiamo insieme la soluzione" - Causa problemi di decoro e ordine pubblico a tutto il quartiere di borgo Marina, in particolare nel ... msn.com scrive