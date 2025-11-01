Trampolino elastico due ginnaste dell' Etruria convocate per i Mondiali

Prato, 1 novembre 2025 – In principio fu Chiara Cecchi, che da “enfant prodige” tracciò la strada sotto la supervisione dei tecnici Anatoly Titov e Maria Poddubnaya. Attorno a lei, tornata in società come atleta qualche anno fa dopo una parentesi al Giobri Sport, sta però crescendo una generazione che sembra avere tanto da dare al trampolino elastico. E la conferma è arrivata nelle scorse ore: Viola Giusti e Cloe Mariottini, alla luce dei risultati positivi ottenuti nei mesi scorsi, sono infatti state convocate in Nazionale giovanile in vista dei campionati mondiali di trampolino elastico che si terranno tra poco più di una settimana in Spagna. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Trampolino elastico, due ginnaste dell'Etruria convocate per i Mondiali

