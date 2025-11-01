Trainato in auto su un materasso 14enne cade nel fiume in Francia e muore

Un 14enne è morto a Briançon dopo essere caduto nel fiume mentre l'auto di un amico lo trascinava a bordo di un materasso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

