Tragico schianto auto-moto | morto un ragazzo di 23 anni in Basilicata

Un ragazzo di 23 anni, Salvatore Abruzzese, originario di Minervino Murge, nel nord Barese, è morto nel pomeriggio di oggi in un incidente avvenuto sulla strada che da Lavello (Potenza) porta a Canosa di Puglia. La vittima viaggiava in sella a una moto che, per cause da chiarire, si è scontrata con un’auto. Per il 23enne sono stati inutili i soccorsi prestati dal 118 intervenuto anche con un elicottero.. 🔗 Leggi su Feedpress.me

