Tragico schianto auto-moto | morto un ragazzo di 23 anni in Basilicata
Un ragazzo di 23 anni, Salvatore Abruzzese, originario di Minervino Murge, nel nord Barese, è morto nel pomeriggio di oggi in un incidente avvenuto sulla strada che da Lavello (Potenza) porta a Canosa di Puglia. La vittima viaggiava in sella a una moto che, per cause da chiarire, si è scontrata con un’auto. Per il 23enne sono stati inutili i soccorsi prestati dal 118 intervenuto anche con un elicottero.. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Argomenti simili trattati di recente
Sestarete TV - Canale 81. . ?È Ettore Carnazzo la vittima del tragico schianto di stanotte tra Scordia e Palagonia #gruppormb #sestareteradiotv - facebook.com Vai su Facebook
La Procura della Rrpubblica di Bolzano ha ordinato la riapertura delle indagini sul tragico incidente dell’ottobre 2024 in Val Senales che costò la vita alla giovane sciatrice azzurra Matilde #Lorenzi , ipotizzando carenze organizzative per l’assenza delle reti di - X Vai su X
Tragico schianto auto-moto: morto un ragazzo di 23 anni in Basilicata - Un ragazzo di 23 anni, Salvatore Abruzzese, originario di Minervino Murge, nel nord Barese, è morto nel pomeriggio di oggi in un incidente avvenuto sulla strada che da Lavello (Potenza) porta a Canosa ... Scrive msn.com
Tragico schianto tra auto e moto in Valpolicella, muore motociclista 37enne - Tragico incidente tra auto e moto nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 17 ottobre, a Negrar: muore motociclista. Segnala veronaoggi.it
Francesco Panada, morto in moto a 20 anni: lascia nel dolore i genitori, un fratello e una sorella - Tragico schianto sabato pomeriggio: il giovane centauro è deceduto sul colpo dopo l’impatto con un’auto. Come scrive bresciatoday.it