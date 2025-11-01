Tragico schianto auto-moto | morto un ragazzo di 23 anni in Basilicata

Feedpress.me | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un ragazzo di 23 anni, Salvatore Abruzzese, originario di Minervino Murge, nel nord Barese, è morto nel pomeriggio di oggi in un incidente avvenuto sulla strada che da Lavello (Potenza) porta a Canosa di Puglia. La vittima viaggiava in sella a una moto che, per cause da chiarire, si è scontrata con un’auto. Per il 23enne sono stati inutili i soccorsi prestati dal 118 intervenuto anche con un elicottero.. 🔗 Leggi su Feedpress.me

tragico schianto auto moto morto un ragazzo di 23 anni in basilicata

© Feedpress.me - Tragico schianto auto-moto: morto un ragazzo di 23 anni in Basilicata

Argomenti simili trattati di recente

tragico schianto auto motoTragico schianto auto-moto: morto un ragazzo di 23 anni in Basilicata - Un ragazzo di 23 anni, Salvatore Abruzzese, originario di Minervino Murge, nel nord Barese, è morto nel pomeriggio di oggi in un incidente avvenuto sulla strada che da Lavello (Potenza) porta a Canosa ... Scrive msn.com

tragico schianto auto motoTragico schianto tra auto e moto in Valpolicella, muore motociclista 37enne - Tragico incidente tra auto e moto nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 17 ottobre, a Negrar: muore motociclista. Segnala veronaoggi.it

tragico schianto auto motoFrancesco Panada, morto in moto a 20 anni: lascia nel dolore i genitori, un fratello e una sorella - Tragico schianto sabato pomeriggio: il giovane centauro è deceduto sul colpo dopo l’impatto con un’auto. Come scrive bresciatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Tragico Schianto Auto Moto