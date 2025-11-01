Tragico incidente nella notte | Davide 47 anni esce di strada con l’auto Inutili i soccorsi L’incidente mortale nella zona di Esperia
Un grave incidente stradale ha scosso la comunità di Esperia (Sud della provincia di Frosinone). Verso l'1:30, in località La Badia, un sinistro autonomo è costato la vita a Davide Gerardi, 47 anni, residente in poaese, deceduto sul colpo per il violento impatto. La dinamica del ribaltamento. Secondo le prime ricostruzioni, la Fiat Panda guidata dalla vittima è uscita di strada: l'auto avrebbe perso aderenza, sbandato e quindi si è ribaltata. L' impatto è stato fatale per il conducente. Soccorsi e rilievi. Allertati i soccorsi, sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno constatato il decesso dell'uomo.
