Tragico incidente a via Caravaggio auto ribaltata | sangue sull' asfalto
Tragico incidente in via Caravaggio intorno alle 20.00 di stasera. A darne notizia sui propri social il deputato Francesco Emilio Borrelli, che ha pubblicato una fotografia drammatica, con un'auto ribaltata e sangue sull'asfalto.Traffico bloccato in zona e soccorsi resi ancora più complicati. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Incidente in via Caravaggio dopo la partita Napoli-Como: auto si schianta e si ribalta