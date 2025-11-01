Tragico incidente a via Caravaggio auto ribaltata | sangue sull' asfalto

Tragico incidente in via Caravaggio intorno alle 20.00 di stasera. A darne notizia sui propri social il deputato Francesco Emilio Borrelli, che ha pubblicato una fotografia drammatica, con un'auto ribaltata e sangue sull'asfalto.Traffico bloccato in zona e soccorsi resi ancora più complicati. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

