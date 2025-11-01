Tragico incidente a Bari | giovane di 25 anni travolto mentre soccorre un automobilista Grave anche un amico

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il dramma sulla statale 16 all’altezza di Bari-Palese. Un grave incidente mortale si è verificato nelle prime ore del mattino di oggi, sabato 1 novembre 2025, sulla statale 16 in direzione nord, nei pressi di Bari-Palese. Secondo una prima ricostruzione, un ragazzo di 25 anni sarebbe stato investito e ucciso da un’auto mentre si era fermato per prestare aiuto a un automobilista in difficoltà. L’amico ferito e i soccorsi. Insieme alla vittima c’era un amico, che è rimasto gravemente ferito nell’impatto. Il personale del 118 è intervenuto rapidamente e ha trasportato il giovane all’ospedale San Paolo di Bari, dove è attualmente ricoverato. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Tragico incidente a Bari: giovane di 25 anni travolto mentre soccorre un automobilista. Grave anche un amico

