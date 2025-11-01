Tragica morte di Miriam la Procura apre un’indagine Disposta l’autopsia
Siena, 1 novembre 2025 – La Procura di Siena ha aperto un fascicolo di indagine sulla tragica morte di Miriam Oliviero, la 24enne di Monteroni d'Arbia ( Siena), il cui corpo è stato ritrovato nella mattina di venerdì 31 ottobre su un tetto di Palazzo Pubblico, ai piedi della Torre del Mangia in piazza del Campo. L'ipotesi al momento al vaglio degli inquirenti è che la giovane possa essersi lanciata dalla sommità della Torre. La scomparsa e il tragico epilogo. Il corpo di Miriam è stato scoperto dopo giorni di ricerche serrate nel centro storico di Siena, che avevano coinvolto carabinieri, vigili del fuoco e volontari della protezione civile. 🔗 Leggi su Lanazione.it
