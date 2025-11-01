Tragedia sulle strade italiane | auto contro moto Perde la vita un 23enne

Caffeinamagazine.it | 1 nov 2025

Un terribile incidente è avvenuto nel pomeriggio lungo la strada che collega Lavello, in provincia di Potenza, a Canosa di Puglia. A perdere la vita è stato un ragazzo di 23 anni, Salvatore Abruzzese, originario di Minervino Murge, nel nord Barese. Il giovane si trovava in sella alla sua moto quando, per motivi ancora in fase di accertamento, si è scontrato con un’automobile. L’impatto è stato violentissimo e, nonostante il tempestivo arrivo dei soccorsi, non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, supportati anche da un elicottero, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Immagine generica

