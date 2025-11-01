Tragedia sulle strade italiane | auto contro moto Perde la vita un 23enne

Un terribile incidente è avvenuto nel pomeriggio lungo la strada che collega Lavello, in provincia di Potenza, a Canosa di Puglia. A perdere la vita è stato un ragazzo di 23 anni, Salvatore Abruzzese, originario di Minervino Murge, nel nord Barese. Il giovane si trovava in sella alla sua moto quando, per motivi ancora in fase di accertamento, si è scontrato con un’automobile. L’impatto è stato violentissimo e, nonostante il tempestivo arrivo dei soccorsi, non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, supportati anche da un elicottero, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Contenuti che potrebbero interessarti

, Ancora una tragedia sulle strade siciliane. Registriamo un incidente mortale la notte scorsa in territorio di Scordia, in provincia di Catania. La vittima è il 18enne Ettore Carnazzo. Il giovane via - facebook.com Vai su Facebook

“Morto sul colpo”. L’auto si ribalta e vola fuori strada, tragedia in Italia: la dinamica è spaventosa - Un uomo di 70 anni è morto e una donna di circa 68 anni è rimasta ferita in seguito a un grave ... Secondo thesocialpost.it

Martinez e l’indagine per omicidio stradale, dalla velocità dell’auto del portiere dell’Inter al possibile malore della vittima - Tragedia a Fenegrò: l’81enne Paolo Saibene, su carrozzina elettrica, muore investito dall’auto del portiere dell’Inter Josep Martinez. Si legge su blitzquotidiano.it

Si salva da un incidente, riceve i soccorsi e viene investito da un'auto: muore a 48 anni - Un dramma avvenuto in piena notte lungo la tangenziale di Forlì, in Emilia- Da today.it