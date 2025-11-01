Tragedia Martinez il portiere presente ad Appiano | l’Inter gli resta accanto durante le indagini
Inter News 24 Tragedia Martinez, la situazione aggiornata dell’ex portiere del Genoa dopo il caso di Appiano Gentile: le ultimissime. Come riporta Tuttosport a firma di Ivan Cardia, la tragedia che ha coinvolto Josep Martinez ha scosso profondamente tutto l’ambiente nerazzurro. Il portiere dell’ Inter, protagonista dell’incidente mortale in cui ha perso la vita Paolo Saibene, 81 anni, è tornato ieri ad Appiano Gentile per una breve seduta di scarico. La società gli aveva lasciato piena libertà di scelta, ma lo spagnolo ha deciso di rivedere i compagni e restare attivo, cercando conforto nel gruppo dopo ore drammatiche. 🔗 Leggi su Internews24.com
Incidente Martinez, tragedia per il portiere dell’Inter. Cosa è successo nella giornata di oggi? Le ultime - Incidente Martinez: tragedia a Fenegrò, coinvolto il secondo portiere dell’Inter Una terribile notizia ha sconvolto il mondo nerazzurro nella mattinata di martedì 28 ottobre: il portiere dell’Inter Jo ... Si legge su lazionews24.com
Josep Martinez, come sta e cosa rischia il secondo portiere dell’Inter dopo la tragedia di Fenegrò - Oggi i suoi compagni di squadra scenderanno in campo e sicuramente gli rivolgeranno più di un pensiero: lui, <a href="https://w ... Segnala ilgiorno.it
Martinez e l’indagine per omicidio stradale, dalla velocità dell’auto del portiere dell’Inter al possibile malore della vittima - Tragedia a Fenegrò: l’81enne Paolo Saibene, su carrozzina elettrica, muore investito dall’auto del portiere dell’Inter Josep Martinez. Segnala blitzquotidiano.it