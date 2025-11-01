Tragedia in montagna | tre morti sulla Cima Vertana un’altra vittima nel Pescarese

ABBONATI A DAYITALIANEWS Valanga sull’Ortles, tre alpinisti travolti. Una drammatica valanga sulla Cima Vertana, nel gruppo dell’Ortles, in Alto Adige, ha causato la morte di tre alpinisti di nazionalità tedesca. Il gruppo, composto da cinque persone, stava affrontando la parete nord della montagna, quando, intorno alle 15,50, di oggi, 1 novembre, una slavina si è staccata improvvisamente da poco sotto la vetta, a circa 3.200 metri di quota. La Cima Vertana, alta 3.545 metri, è una delle mete più amate da escursionisti e scialpinisti, ma oggi si è trasformata in teatro di una tragedia. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti immediatamente due elicotteri di soccorso, “Pelikan 1” e “Pelikan 3”, insieme ai vigili del fuoco volontari di Solda, al Soccorso alpino locale e agli agenti del Soccorso alpino della Guardia di Finanza di Silandro. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

